Будет ли в Керчи сцена для уличных музыкантов?

Минкурорта Крыма предлагает систематизировать выступления уличных музыкантов — установить отдельные площадки. Рассматривают ли в Керчи такой вариант организации деятельности талантливых горожан?

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Министерство курортов и туризма Крыма разрабатывает различные планы и идеи, чтобы каждый город мог достойно представить наш регион перед гостями. 18 мая ведомство рекомендовало администрациям курортных городов Крыма систематизировать выступления уличных музыкантов на территории открытых городских пространств.

Как сообщает ведомство, для систематизации выступлений уличных музыкантов, количество которых увеличивается в разы с наступлением курортного сезона, предлагается в течение лета выделить площадки, где может выступать каждый желающий, заранее забронировав определенные даты и время.

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Самые интересные коллективы включаются в реестр для дальнейшего участия в городских фестивалях и праздниках. Подобные фестивали и конкурсы помогли бы систематизировать бесконтрольные выступления музыкантов на улицах, которые зачастую нарушают общественный порядок и вредят имиджу курорта.

Журналисты КерчьИНФО узнали, планируется ли организация деятельность керченских музыкантов.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, который отвечает за культуру города,прокомментировал эту ситуацию:

«Такая информация не поступала, но керченские музыканты всегда привлекаются ко всевозможным мероприятиям».



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Создание концертных площадок будет очень кстати в нашем городе. Для кого-то они могут стать стартом на музыкальном попроще, кто-то откроет для себя мир неизвестных раннее артистов. Надеемся, наша администрация реализует эту идею, и незаметные «квартирники» соберут поклонников хорошей музыки со всей Керчи!

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