Будет ли в Керчи установлен памятник князю Глебу и игумену Никону Печерскому?

Сегодня градостроительный совет Керчи снова решал судьбу памятника, который символизирует исторический факт о принадлежности Керчи к Российскому государству.

Уже не в первый раз в стенах Администрации Керчи обсуждается целесообразность установки памятника Князю Глебу и игумену Никону. Представили инициативную группу Владимир и Константин ХОДАКОВСКИЕ. Финансирование для создания и разработки скульптуры обеспечивается меценатом.

В этот раз практически единогласно градостроительный совет проголосовал за существование данного памятника в Керчи. Согласно подтвержденным историческим данным князь Глеб мерил саженями расстояние от Тмутаракани до Корчева по замерзшему проливу. Об этом свидетельствует надпись на мраморной плите, которая была найдена на Таманском полуострове в 1792 году. «Тмутараканский камень» несколько десятилетий хранился в керченском музее, но потом, как и многие уникальные исторические находки, был перевезен в Государственный Эрмитаж. Где и хранится по сей день. Такие аргументы были убедительными для большинства представителей градостроительный совета.

Читайте: План мероприятий, посвященных 45-летней годовщине присвоения городу Керчи звания «город-герой»

Остался самый сложный вопрос — где его разместить. От инициативной группы общественников было лишь одно пожелание, чтобы памятник был рядом с церковью и морем. Связанно это с тем, что князь Глеб измерял расстояние от храма к храму. Общественниками было предложено установить памятник в сквере Воссоединения. На месте, где сейчас находится памятная плита, которая ранее была установлена силами Союза монархистов.

Однако совет не поддержал идею убирать плиту, даже при условии, что она будет перенесена в этот же сквер или ее надпись перенесут на постамент нового памятника.

В ходе долгих споров и обсуждений градостроительным советом было принято решение зарезервировать для памятника 2 площадки — на углу пересечения Адмиралтейского проезда и улицы Советской, сквер у морского вокзала.

Ранее по эскизу планировалось, что памятник будет высотой 6 метров. Каковы будут окончательные размеры памятника с учетом места расположения — пока невестино.

Памятник князю Глебу и игумену Никону

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.