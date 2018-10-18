БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! На трагедии в Керчи могут наживаться мошенники

Глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН обратился ко всем жителям Керчи, Крыма и всем соотечественникам с просьбой не перечислять денежные средства в фонды, которые сейчас активно рекламируются в социальных сетях. Об этом сообщает Администрация города Керчь.

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«Создаются счета, которые якобы нацелены на помощь пострадавшим. Не перечисляйте туда деньги, чтобы эта помощь не достались мошенникам. Будет создан единый расчетный счет. Он будет казначейский и при администрации города Керчи», — сообщил глава администрации города Керчь.

Сергей Вадимович сообщил, что все собранные денежные средства пойдут полностью на лечение и восстановление пострадавших. Счет будет создан в максимально кратчайшие сроки. По предварительной информации, возможно, это будет уже сегодня, крайний срок – завтра. Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева, не ставится задача собрать конкретную сумму, предоставляется возможность людям, которые сочувствуют горю, помочь тем семьям, которые оказались в беде.

«Чтобы расходование всех средств было предметным, персональным и проверялось надлежащими органами, расчетный счет будет открыт при администрации города», — сообщил Сергей БОРОЗДИН.

Хочется отметить, что постоянно поступает очень много звонков людей, предлагающих помощь. Люди не только предлагают сдать кровь, но готовы помогать финансово. Помогает не только Республика Крыма, с Керчью вся Россия.

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