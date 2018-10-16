Будут ли маршрутки в Керчи ходить круглосуточно?

Администрация Керчи рассмотрит вопрос о круглосуточном движении общественного транспорта.

Вчера на пресс-конференции заместителя главы администрации города Керчи Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА, на которой присутствовал новый руководитель предприятия «Керчьгортранс» Дмитрий БАКШИ и представители местных СМИ, был поднят вопрос о круглосуточном движении общественного транспорта.

Журналисты КерчьИНФО привели в пример движение маршруток по городу Севастополю и поинтересовались, не введут ли в дальнейшем в Керчи «ночной проезд», который подразумевает оплату проезда по двойному тарифу.

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Дилявер Абибулаевич взял этот вопрос на рассмотрение.

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