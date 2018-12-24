Когда в Керчи пойдет снег?

Скоро Новый год, и конечно, все ожидают чудес, в том числе и снежной погоды. Первый небольшой снег в Керчи выпадет в эту среду – 26 декабря. Об этом сообщает метеорологический ресурс Гисметео.

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Солнце не сможет порадовать керчан своим светом до конца недели. Но с ее середины пойдет снег, который будет сменяться дождем. А вот в понедельник — 31 декабря, снежные хлопья будут радовать керчан вместе с солнцем, прогнозируется переменная облачность. Первые дни 2019 года будут бесснежными и пасмурными.