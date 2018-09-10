Буксир «Шквал» вынесло на берег: несколько судов сели на мель в районе Керчи

Потерпевший бедствие буксир «Шквал» выбросило на берег в районе мыса Такиль. Еще несколько судов оказались на мели после шторма.

Буксир «Шквал» прибило к берегу еще в день шторма. Об этом сообщает генеральный директор в ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ.

«Вчера буксир выбросило на берег в районе мыса Такиль. Сегодня экипаж прибыл на место для осмотра повреждений и принятия решения о дальнейшей судьбе «Шквала», — написал Алексей 9-го сентября.

8 сентября в Керчи разбушевалась стихия. В этот день в Керченском проливе потерпел бедствие буксир. Весь экипаж покинул судно. Спасательный плот с 7 моряками искали сотрудники МЧС на быстроходных катерах. Моряков нашли, но взять их на борт катера не было возможности из-за сильного шторма.

В итоге моряком подняли на борт проходящего мимо сухогруза. Никто не пострадал.

Помимо буксира на мели оказались еще несколько судов. В социальной сети опубликовали подборку фотографий с последствиями шторма в Керченском проливе.

В Керчи суда сели на мель

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