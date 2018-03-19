Был седан — стал кабриолет: в Крыму проверят авто-самоделки

В Крыму на протяжении 10 дней сотрудники ГИБДД проверят автомобили на легальность изменения их конструкции. Проверки начнутся с 21 марта.

На дорогах полуострова сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили с изменением конструкции. Водители уникальных транспортных средств обязаны зарегистрировать данные изменения в ПТС. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Крым.

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Все изменения должны производиться только на станциях технического обслуживания, имеющих право на соответствующий вид изменения конструкции.

Если ваш автомобиль из черной Лады класса седан превратился в баклажановый кабриолет — убедитесь, что в паспорте транспортного средства эти изменения указаны и «превращение» сделано опытными специалистами на станции технического обслуживания.

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