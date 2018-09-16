Бюджет Крыма пополнился на 55 млрд рублей

С января по август жители и организации Крыма уплатили налогов и сборов на 55 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба регионального управления ФНС.
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«Налоговые органы Республики Крым удерживают темпы роста налоговых доходов консолидированного республиканского и федерального бюджетов. По итогам 8 месяцев 2018 года в бюджетную систему страны и государственные внебюджетные фонды поступило 55 млрд рублей налогов и сборов», — рассказали в ведомстве.
Они также уточнили, что налоговая часть доходов составила почти 31 млрд рублей. Это в свою очередь на 15% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Доходы по страховым взносам (медицинское, пенсионное и социальное страхование) превысили 24 млрд рублей.