Бюджет Крыма пополнился на 55 млрд рублей

С января по август жители и организации Крыма уплатили налогов и сборов на 55 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба регионального управления ФНС.

Читать: Украинские пограничники заявили, что их «подрезал» российский катер

«Налоговые органы Республики Крым удерживают темпы роста налоговых доходов консолидированного республиканского и федерального бюджетов. По итогам 8 месяцев 2018 года в бюджетную систему страны и государственные внебюджетные фонды поступило 55 млрд рублей налогов и сборов», — рассказали в ведомстве.

Они также уточнили, что налоговая часть доходов составила почти 31 млрд рублей. Это в свою очередь на 15% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Доходы по страховым взносам (медицинское, пенсионное и социальное страхование) превысили 24 млрд рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.