Бывшей сотруднице завода «Залив», ветерану ВОВ исполнилось 90 лет

Свой 90-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи,ветеран Великой Отечественной войны Вера МАЙСТРУК.

В рамках проекта «Старшее поколение» 7 октября поздравить юбиляра приехали заведующая отделением №1 социального обслуживания на дому Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Анжелика АФАНАСЬЕВА и представитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Александра ВОРОБЬЁВА.

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Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, пожелали крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения.

В 14 лет Вера МАЙСТУК вместе с сестрой Валентиной была угнана на принудительные работы в Германию. После освобождения из плена войсками Советской Армии вернулась в город Артёмовск Донецкой области, где работала на шахте. После замужества и рождения ребенка Вера Ивановна вместе с семьёй переехала на постоянное место жительства в город Керчь. Женщина работала на судостроительном заводе «Залив», на малярном участке, откуда ушла на заслуженный отдых.

За долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Вера Ивановна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента России и прибывших гостей.

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