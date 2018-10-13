Бывший директор Венской оперы снимает фильм о крымчанах

Иоан Холендер, бывший директор Венской государственной оперы снимает телевизионную программу в Крыму. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на австрийская газета Die Presse.

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Как пишет издание, в Крыму проходят съемки телепередачи KulTour для австрийского телеканала Servus TV. Данная программа, по замыслу создателей проекта, расскажет о жителях полуострова и о их жизни в российском Крыму.

Иоан Холендер назвал воссоединение Крыма с Россией «чистым желанием крымского населения».

«Это хорошо, что Севастополь, Ялта, Симферополь и сам Крым сегодня более чем просто российские», — рассказал культурный деятель.

Премьера фильма запланирована на февраль 2019 года.

Фото: google

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