Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)

Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)

Зима наконец сменилась весной, а как поменялись за последний месяц цены на керченском рынке?

Команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать своим читателям о ценах на основные продукты питания в марте. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, чтобы составить будущий список покупок к предстоящему празднику.

Начнём по порядку!

Цены на овощи в Керчи (кг)

  • Огурцы: 140-160 рублей;
  • Помидоры: 150-170 рублей;
  • Капуста: 50-55 рублей;
  • Картофель: 35-40 рублей;
  • Зелень: 15-20 рублей (пучок);
  • Лук: 30-45 рублей;
  • Лук ялтинский: 130 рублей;
  • Лук зелёный: 20-25 рублей (пучок);
  • Морковь: 35 рублей;
  • Грибы: 180-250 рублей;
  • Перец болгарский: 180-200 рублей;
  • Свекла: 35 рублей;
  • Чеснок: 180 рублей;
  • Редис: 70 рублей (пучок).

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

  • Виноград: 180-230 рублей;
  • Яблоки: 60-120 рублей;
  • Груша: 140 рублей;
  • Айва: 120 рублей;
  • Лимон: 90-100 рублей;
  • Бананы: 90 рублей;
  • Киви: 180 рублей;
  • Гранат: 150 рублей;
  • Мандарин: 85-100 рублей;
  • Апельсин: 80-90 рублей;
  • Клюква: 400 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи (кг)

  • Масло сливочное: от 150 рублей;
  • Масло сливочное домашнее: от 230 рублей;
  • Сметана домашняя: 200-250 рублей (0,5 л);
  • Творог домашний: 200-250 рублей;
  • Брынза домашняя: 400-450  рублей;
  • Молоко: от 60 рублей (л);
  • Яйца: 60-80 рублей (десяток);
  • Перепелиные яйца: 70 рублей (десяток).

Цены на рыбу в Керчи (кг)

  • Сушеная кефаль: 80 рублей (шт);
  • Сушеная вобла: 20-30 рублей (шт);
  • Сушеная тарань: 20-30 рублей (шт);
  • Копченая тюлька: 160-200 рублей;
  • Тюлька: 70 рублей;
  • Хамса: 100-120 рублей;
  • Сельдь: 50-100 рублей (шт);
  • Мороженые бычки: 100 рублей;
  • Карп: 100 рублей;
  • Пелингас: 150-180 рублей;
  • Скумбрия копченая — от 100 рублей;
  • Скумбрия: 120-130 рублей;
  • Ставрида свежая: 80 рублей;
  • Судак: 300-350 рублей;
  • Щука: 150 рублей;
  • Толстолобик: 150 рублей;
  • Сом: 200 рублей;
  • Карась: 80 рублей;
  • Красная рыба: 1 300 рублей.

Цены на мясо в Керчи (кг)

  • Свинина: мякоть – 250-280 рублей; шея — 290-330 рублей; свино-говяжий фарш — 220 рублей;
  • Курица: тушка — 169 рублей; филе – 299 рублей; бедро – 179 рубля; окорок – 148 рублей; голень – 149 рублей; крыло — 149 рублей; филейный фарш – 299 рублей; куриный фарш — 170-190 рублей; спинка — 69 рублей; шея — 99 рублей; грудка — 230 рублей;
  • Телятина: 300-450 рублей;
  • Сало: 150-300 рублей;
  • Индейка: филе — 480 рублей; крыло — 220 рублей; гуляш — 380 рублей; голень — 280 рублей;
  • Утка: тушка — 325 рублей.

Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)

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