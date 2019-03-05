Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)

Зима наконец сменилась весной, а как поменялись за последний месяц цены на керченском рынке?

Команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать своим читателям о ценах на основные продукты питания в марте. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, чтобы составить будущий список покупок к предстоящему празднику.

Начнём по порядку!

Цены на овощи в Керчи (кг)

Огурцы: 140-160 рублей;

Помидоры: 150-170 рублей;

Капуста: 50-55 рублей;

Картофель: 35-40 рублей;

Зелень: 15-20 рублей (пучок);

Лук: 30-45 рублей;

Лук ялтинский: 130 рублей;

Лук зелёный: 20-25 рублей (пучок);

Морковь: 35 рублей;

Грибы: 180-250 рублей;

Перец болгарский: 180-200 рублей;

Свекла: 35 рублей;

Чеснок: 180 рублей;

Редис: 70 рублей (пучок).

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

Виноград: 180-230 рублей;

Яблоки: 60-120 рублей;

Груша: 140 рублей;

Айва: 120 рублей;

Лимон: 90-100 рублей;

Бананы: 90 рублей;

Киви: 180 рублей;

Гранат: 150 рублей;

Мандарин: 85-100 рублей;

Апельсин: 80-90 рублей;

Клюква: 400 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи (кг)

Масло сливочное: от 150 рублей;

Масло сливочное домашнее: от 230 рублей;

Сметана домашняя: 200-250 рублей (0,5 л);

Творог домашний: 200-250 рублей;

Брынза домашняя: 400-450 рублей;

Молоко: от 60 рублей (л);

Яйца: 60-80 рублей (десяток);

Перепелиные яйца: 70 рублей (десяток).

Цены на рыбу в Керчи (кг)

Сушеная кефаль: 80 рублей (шт);

Сушеная вобла: 20-30 рублей (шт);

Сушеная тарань: 20-30 рублей (шт);

Копченая тюлька: 160-200 рублей;

Тюлька: 70 рублей;

Хамса: 100-120 рублей;

Сельдь: 50-100 рублей (шт);

Мороженые бычки: 100 рублей;

Карп: 100 рублей;

Пелингас: 150-180 рублей;

Скумбрия копченая — от 100 рублей;

Скумбрия: 120-130 рублей;

Ставрида свежая: 80 рублей;

Судак: 300-350 рублей;

Щука: 150 рублей;

Толстолобик: 150 рублей;

Сом: 200 рублей;

Карась: 80 рублей;

Красная рыба: 1 300 рублей.

Цены на мясо в Керчи (кг)

Свинина: мякоть – 250-280 рублей; шея — 290-330 рублей; свино-говяжий фарш — 220 рублей;

Курица: тушка — 169 рублей; филе – 299 рублей; бедро – 179 рубля; окорок – 148 рублей; голень – 149 рублей; крыло — 149 рублей; филейный фарш – 299 рублей; куриный фарш — 170-190 рублей; спинка — 69 рублей; шея — 99 рублей; грудка — 230 рублей;

Телятина: 300-450 рублей;

Сало: 150-300 рублей;

Индейка: филе — 480 рублей; крыло — 220 рублей; гуляш — 380 рублей; голень — 280 рублей;

Утка: тушка — 325 рублей.

Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)