Цена на основные продукты в Керчи в марте 2019 (ФОТО)

Зима наконец сменилась весной, а как поменялись за последний месяц цены на керченском рынке?
Команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать своим читателям о ценах на основные продукты питания в марте. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, чтобы составить будущий список покупок к предстоящему празднику.
Начнём по порядку!
Цены на овощи в Керчи (кг)
- Огурцы: 140-160 рублей;
- Помидоры: 150-170 рублей;
- Капуста: 50-55 рублей;
- Картофель: 35-40 рублей;
- Зелень: 15-20 рублей (пучок);
- Лук: 30-45 рублей;
- Лук ялтинский: 130 рублей;
- Лук зелёный: 20-25 рублей (пучок);
- Морковь: 35 рублей;
- Грибы: 180-250 рублей;
- Перец болгарский: 180-200 рублей;
- Свекла: 35 рублей;
- Чеснок: 180 рублей;
- Редис: 70 рублей (пучок).
Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)
- Виноград: 180-230 рублей;
- Яблоки: 60-120 рублей;
- Груша: 140 рублей;
- Айва: 120 рублей;
- Лимон: 90-100 рублей;
- Бананы: 90 рублей;
- Киви: 180 рублей;
- Гранат: 150 рублей;
- Мандарин: 85-100 рублей;
- Апельсин: 80-90 рублей;
- Клюква: 400 рублей.
Цены на молочные продукты в Керчи (кг)
- Масло сливочное: от 150 рублей;
- Масло сливочное домашнее: от 230 рублей;
- Сметана домашняя: 200-250 рублей (0,5 л);
- Творог домашний: 200-250 рублей;
- Брынза домашняя: 400-450 рублей;
- Молоко: от 60 рублей (л);
- Яйца: 60-80 рублей (десяток);
- Перепелиные яйца: 70 рублей (десяток).
Цены на рыбу в Керчи (кг)
- Сушеная кефаль: 80 рублей (шт);
- Сушеная вобла: 20-30 рублей (шт);
- Сушеная тарань: 20-30 рублей (шт);
- Копченая тюлька: 160-200 рублей;
- Тюлька: 70 рублей;
- Хамса: 100-120 рублей;
- Сельдь: 50-100 рублей (шт);
- Мороженые бычки: 100 рублей;
- Карп: 100 рублей;
- Пелингас: 150-180 рублей;
- Скумбрия копченая — от 100 рублей;
- Скумбрия: 120-130 рублей;
- Ставрида свежая: 80 рублей;
- Судак: 300-350 рублей;
- Щука: 150 рублей;
- Толстолобик: 150 рублей;
- Сом: 200 рублей;
- Карась: 80 рублей;
- Красная рыба: 1 300 рублей.
Цены на мясо в Керчи (кг)
- Свинина: мякоть – 250-280 рублей; шея — 290-330 рублей; свино-говяжий фарш — 220 рублей;
- Курица: тушка — 169 рублей; филе – 299 рублей; бедро – 179 рубля; окорок – 148 рублей; голень – 149 рублей; крыло — 149 рублей; филейный фарш – 299 рублей; куриный фарш — 170-190 рублей; спинка — 69 рублей; шея — 99 рублей; грудка — 230 рублей;
- Телятина: 300-450 рублей;
- Сало: 150-300 рублей;
- Индейка: филе — 480 рублей; крыло — 220 рублей; гуляш — 380 рублей; голень — 280 рублей;
- Утка: тушка — 325 рублей.