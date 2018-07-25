Центр города в Керчи парализован грузовиками

Как сообщили в КерчьИНФО наши постоянные читатели на улицах Еременко и Кирова машины стоят в больших пробках. Пробки были вызваны грузовиками, из-за которых автомобили не могут проехать. Заторы уже не первый раз наблюдаются именно на этих улицах, так как на них постоянно ездят грузовые машины.

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На улице Кирова до порта стоят автомобили, которые не могут проехать через перекресток, который находится возле СРЗ. Улица Еременко также полностью «парализована».

По сообщениям очевидцев на дороге присутствуют семь грузовиков, из которых только один накрыт тентом, а из остальных сыпется песок черного цвета.

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