Центр города в Керчи завален мусором

В Керчи ещё с конца прошлого года наблюдается острая проблема с вывозом мусора из жилых районов, а сейчас она затронула и центр города.
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Керчане уже не первый день жалуются на данную проблему, но решение так и не было найдено. Вот и сегодня в редакцию КерчьИНФО написала обеспокоенная керчанка.
На фото видно, что мусор складируется прямо на тротуаре. И несложно понять, что его уже долгое время никто не вывозит с того места.
КерчьИНФО продолжает следить за развитием событий.