Центр «Лидер» завершает работу по разминированию территории крепости «Керчь» 

Центр «Лидер» завершает работу по разминированию территории крепости «Керчь» 

Сегодня на территории крепости Керчь состоялась церемония награждения сотрудников Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России, которые осуществляют работу по разминированию музейно-исторического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

В рамках завершения поставленных перед центром задач, руководство Республики и Главного управления МЧС России по Республике Крым выразило благодарность специалистам, которые прибыли для разминирования памятника архитектуры.

Центр по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России начал свою работу в июле. В этом году, была проведена масштабная работа по обследованию данного памятника фортификационного строительства Республики Крым, который по своим особенностям находится на сложном холмистом участке и имеет множество скрытых сооружений, во многих из которых до сегодня сохранились боеприпасы. Несмотря на все сложности и высокий риск, все поставленные задачи были успешно выполнены в полном объеме.

Так, на сегодняшний день специалистами было обследовано более 57 Га территории Крепости, в том числе и с помощью механизированного робототехнического комплекса. Всего пиротехниками было найдено и обезврежено почти 11 тысяч взрывоопасных предметов разного калибра. Среди них, как авиационные бомбы, так и артиллерийские снаряды, гранаты и боеприпасы различных типов.

В торжественном мероприятии приняли участие Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Ткаченко, Глава Керченского муниципального образования Николай Гусаков, директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина, а также почетные гости.

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Андрей Ткаченко выразил благодарность специалистам за работу, а также вручил отличившимся сотрудникам Центра «Лидер» МЧС России награды и благодарности Главного управления за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, проявленный в ходе выполнения работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Республики Крым.

Благодарностью от Главы Республики Крым Сергея Аксенова были награждены отличившиеся специалисты центра «Лидер»: Роман Солоденко, Закир Махмудов, Александр Агафонов, Шамиль Шабанов, Магомед Рамазанов.

Слова благодарности прозвучали и от директора музея-заповедника Татьяны Умрихиной, которая отметила неоценимый вклад отряда Центра «Лидер» в обеспечение безопасности одного из уникальных туристических объектов Крымского полуострова. Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют высокую историко-культурную ценность.

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Завершилось мероприятие групповым фото на память. Уже на следующей неделе отряд отправится домой, чтобы после небольшого отдыха вновь приступить к своим непростым обязанностям.

Завершилось мероприятие концертом в честь специалистов отряда Центра «Лидер»: музыкальный коллектив города Керчь исполнил для личного состава и гостей патриотические композиции и творческие номера, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.

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