Центральная аллея Молодежного парка обрела систему полива

Молодежный парк — одно из самых обсуждаемых мест отдыха в Керчи.

Несколько месяцев назад здесь завершились основные ремонтные работы, а также работы по благоустройству. Однако не все керчане остались довольны изменениями: кому-то не понравилась новая концепция, кому-то — качество ремонта, другим — объем проделанных работ.

Тем не менее, на данный момент Молодежный парк продолжает преображаться. Несмотря на то, что изменения не всегда видны невооруженным глазом, работы здесь ведутся.

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Так, центральная аллея парка обзавелась системой полива. Теперь растения, находящиеся здесь, будут получать необходимое количество влаги и радовать гуляющих.

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