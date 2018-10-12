Цены на бензин в Керчи продолжают расти

Стоимость бензина А-95 спешено приближается к отметке 50 рублей за литр.
Еще раз посмотрим на табло АЗС, потом в кошелек, на авто, на Крымский мост… Заметят ли керчане снижение стоимости бензина, когда опасный груз повезут по мосту?
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Предлагаем ознакомиться с ценами на топлива в Керчи.
Цена на бензин в Керчи
ATAN
A-95 — 49,19 руб.
А-92 — 46,79 руб.
ДТ — 49,89 руб.
ГАЗ — 30,59 руб
Formula
А-98 — 56,00 руб.
А-95 — 48,90 руб.
А-92 — 46,65 руб.
ДТ — 49,70 руб.
TES
A-95 premium — 50,90 руб.
А-95 — 49,50 руб.
А- 92 — 46,90 руб.
ДТ- 49,90 руб.
ГАЗ — 30,30 руб.