Цены на бензин в Керчи продолжают расти

Стоимость бензина А-95 спешено приближается к отметке 50 рублей за литр.

Еще раз посмотрим на табло АЗС, потом в кошелек, на авто, на Крымский мост… Заметят ли керчане снижение стоимости бензина, когда опасный груз повезут по мосту?

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Предлагаем ознакомиться с ценами на топлива в Керчи.

Цена на бензин в Керчи

ATAN

A-95 — 49,19 руб.

А-92 — 46,79 руб.

ДТ — 49,89 руб.

ГАЗ — 30,59 руб

Formula

А-98 — 56,00 руб.

А-95 — 48,90 руб.

А-92 — 46,65 руб.

ДТ — 49,70 руб.

TES

A-95 premium — 50,90 руб.

А-95 — 49,50 руб.

А- 92 — 46,90 руб.

ДТ- 49,90 руб.

ГАЗ — 30,30 руб.

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