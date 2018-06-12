Цены на бензин в Керчи снова выросли

В России практически ежедневно увеличивается стоимость топлива. В Крыму бензин стоит значительно дороже чем на материке и рост цен продолжается.

Не смотря на обещание Президента РФ о принятии мер для предотвращения роста цен на топливо мы видим, что стоимость только увеличивается. Крымчане крайне недовольны таким положением, ведь на полуострове бензин и так дороже, чем в ближайших регионах материковой России.

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Так, сегодня в Керчи бензин марки А-95 стоит от 47,39 рублей до 48,90. А в Анапе на этих выходных 45,90 — 46,50 рублей.

Предлагаем обзор цен на бензин в Керчи сегодня.

Цены на бензин в Керчи

АТС REDPETROL

А-98 — 54,90 руб.

А-95 — 48,50 руб.

А-92 — 46,70 руб.

ДТ евро — 49,20 руб.

ДТ — 47,80 руб.

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АТС ATAN

A-95 — 48,59 руб.

А-92 — 46,79 руб.

ДТ — 48,29 руб.

ГАЗ — 25,99 руб.

АТС Formula

А-98 — 54,89 руб.

А-95 — 47,39 руб.

А-92 — 44,89 руб.

ДТ — 46,89 руб.

АТС TES

A-95 premium — 49,90 руб.

А-95 — 48,90 руб.

А- 92 — 47,50 руб.

ДТ- 48,90 руб.

Обзор цен на бензин в Керчи

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