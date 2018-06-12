Цены на бензин в Керчи снова выросли

В России практически ежедневно увеличивается стоимость топлива. В Крыму бензин стоит значительно дороже чем на материке и рост цен продолжается.
Не смотря на обещание Президента РФ о принятии мер для предотвращения роста цен на топливо мы видим, что стоимость только увеличивается. Крымчане крайне недовольны таким положением, ведь на полуострове бензин и так дороже, чем в ближайших регионах материковой России.
Читайте: Керчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин на «горячую линию»
Так, сегодня в Керчи бензин марки А-95 стоит от 47,39 рублей до 48,90. А в Анапе на этих выходных 45,90 — 46,50 рублей.
Предлагаем обзор цен на бензин в Керчи сегодня.
Цены на бензин в Керчи
АТС REDPETROL
А-98 — 54,90 руб.
А-95 — 48,50 руб.
А-92 — 46,70 руб.
ДТ евро — 49,20 руб.
ДТ — 47,80 руб.
Читайте: Обзор цен на продукты в Керчи в курортный сезон (ВИДЕО)
АТС ATAN
A-95 — 48,59 руб.
А-92 — 46,79 руб.
ДТ — 48,29 руб.
ГАЗ — 25,99 руб.
АТС Formula
А-98 — 54,89 руб.
А-95 — 47,39 руб.
А-92 — 44,89 руб.
ДТ — 46,89 руб.
АТС TES
A-95 premium — 49,90 руб.
А-95 — 48,90 руб.
А- 92 — 47,50 руб.
ДТ- 48,90 руб.