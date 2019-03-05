Цены на бензин в Керчи в марте

Предлагаем актуальный обзор цен на топливо в Керчи.

Последние 2 месяца скачка в цене на топливо не было. Это уже положительная динамика. Но на долго ли?

Многие керчане предпочитают заправляться на Тамани — цена порядком выше и качество топлива лучше. До ближайшей заправки на автоподходе к Крымскому мосту — около 40 км. Преодолеть такое расстояние, а еще и вернуться — выгодно только при заправке полного бензобака.

Цены на бензин в Керчи

АТС REDPETROL

А-95 — 49,40 руб.

А-92 — 46,80 руб.

ДТ — 50,40 руб.

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АТС ATAN

A-95 — 49,99 руб.

А-92 — 47,39 руб.

ДТ — 50,99 руб.

ГАЗ — 27,99 руб.

АТС Formula

А-98 — 56,30 руб.

А-95 — 49,50 руб.

А-92 — 46,90 руб.

ДТ — 50,90 руб.

АТС TES

A-95 premium — 51,30 руб.

А-95 — 49,50 руб.

А- 92 — 46,90 руб.

ДТ- 50,90 руб.

Обзор цен на бензин в Керчи