Цены на основные продукты в Керчи в августе 2018 года

Вот и прошло практически все лето, остался последний месяц. В скором времени поменяется погода, ведь осень уже ждет нас. А как же поменялись цены на продукты? Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.
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Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в августе.
Цены на овощи в Керчи (кг)
Огурцы: 40 рублей;
Помидоры красные от 70 рублей, розовые 80 рублей;
Капуста: 30-35 рублей;
Картошка от 45 рублей;
Зелень: 10-25 рублей (пучок);
Лук: 35 рублей;
Морковь: 60 рублей;
Ялтинский лук: 100 рублей;
Цветная капуста: 100 рублей;
Кабачки: 40 рублей;
Баклажаны: 35 рублей;
Грибы: 180-200 рублей;
Перец болгарский: 50 рублей.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)
Черешня: 100-200 рублей;
Вишня: 150-200 рублей;
Малина: от 80 рублей (стаканчик);
Яблоки: 70-100 рублей;
Груша: 100-160 рублей;
Апельсины: 100 рублей;
Лимон: 145-150 рублей;
Бананы: 70 рублей;
Персик: 70 рублей;
Абрикос:140-150 рублей;
Нектарин: 180-230 рублей;
Киви: 200 рублей;
Слива: 55 рублей.
Цены на молочные продукты в Керчи
Молоко домашнее: 60 рублей (литр);
Пакетированное от 60 рублей;
Творог домашний от 120 рублей;
Кефир от 65 рублей;
Сметана домашняя от 200 рублей;
Яйца: 55-65 рублей (десяток).
Цены на рыбу в Керчи
Ставрида: 200 рублей (кг);
Барабулька: 250 рублей (кг);
Селедка малосольная от 50 рублей (шт);
Кефаль малосольная: 150 рублей (шт);
Скумбрия провесная и копченая от 80 рублей (шт);
Цены на мясо в Керчи (кг)
Свинина шея: 400 рублей, мякоть — 320 рублей, антрекот — 300 рублей, ребра — 347 рублей;
Фарш свино-говяжий от 325 рублей;
Сало свежее от 220 рублей.
Соленое сало от 350 рублей;
Баранина: 350-489 рублей;
Говядина: от 350-450 рублей;
Курица: 149 рублей; голень — 145 рублей, крыло — 155 рублей, сердце — 210 рублей, грудка — 189 рублей, окорок — 135 рублей, фарш куриный — 180 рублей;
Индейка: филе — 385 рублей, голень — 200 рублей, печень 220 рублей.
Цены на продукты в Керчи фото