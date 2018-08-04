Цены на основные продукты в Керчи в августе 2018 года

Вот и прошло практически все лето, остался последний месяц. В скором времени поменяется погода, ведь осень уже ждет нас. А как же поменялись цены на продукты? Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.

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Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в августе.

Цены на овощи в Керчи (кг)

Огурцы: 40 рублей;

Помидоры красные от 70 рублей, розовые 80 рублей;

Капуста: 30-35 рублей;

Картошка от 45 рублей;

Зелень: 10-25 рублей (пучок);

Лук: 35 рублей;

Морковь: 60 рублей;

Ялтинский лук: 100 рублей;

Цветная капуста: 100 рублей;

Кабачки: 40 рублей;

Баклажаны: 35 рублей;

Грибы: 180-200 рублей;

Перец болгарский: 50 рублей.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

Черешня: 100-200 рублей;

Вишня: 150-200 рублей;

Малина: от 80 рублей (стаканчик);

Яблоки: 70-100 рублей;

Груша: 100-160 рублей;

Апельсины: 100 рублей;

Лимон: 145-150 рублей;

Бананы: 70 рублей;

Персик: 70 рублей;

Абрикос:140-150 рублей;

Нектарин: 180-230 рублей;

Киви: 200 рублей;

Слива: 55 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи

Молоко домашнее: 60 рублей (литр);

Пакетированное от 60 рублей;

Творог домашний от 120 рублей;

Кефир от 65 рублей;

Сметана домашняя от 200 рублей;

Яйца: 55-65 рублей (десяток).

Цены на рыбу в Керчи

Ставрида: 200 рублей (кг);

Барабулька: 250 рублей (кг);

Селедка малосольная от 50 рублей (шт);

Кефаль малосольная: 150 рублей (шт);

Скумбрия провесная и копченая от 80 рублей (шт);

Цены на мясо в Керчи (кг)

Свинина шея: 400 рублей, мякоть — 320 рублей, антрекот — 300 рублей, ребра — 347 рублей;

Фарш свино-говяжий от 325 рублей;

Сало свежее от 220 рублей.

Соленое сало от 350 рублей;

Баранина: 350-489 рублей;

Говядина: от 350-450 рублей;

Курица: 149 рублей; голень — 145 рублей, крыло — 155 рублей, сердце — 210 рублей, грудка — 189 рублей, окорок — 135 рублей, фарш куриный — 180 рублей;

Индейка: филе — 385 рублей, голень — 200 рублей, печень 220 рублей.

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