Цены на основные продукты в Керчи в феврале 2019 (ФОТО)

Время летит очень быстро. Вроде бы только начался 2019 год, а на календарях уже февраль. Не за горами весна.

Месяц сменился, а как же поменялись цены на продукты?

Команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать своим читателям о ценах на основные продукты питания в феврале. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, чтобы составить будущий список покупок.

Начнём по порядку!

Цены на овощи в Керчи

Огурцы: 140-150 рублей;

Помидоры: 150-180 рублей;

Капуста: 40-50 рублей;

Картофель: 30-40 рублей;

Зелень: 25-30 рублей;

Лук: 25-35 рублей;

Лук ялтинский: 180 рублей;

Лук зелёный: 35 рублей;

Морковь: 35 рублей;

Грибы: 95-250 рублей;

Перец болгарский: 180-200 рублей;

Свекла: 35 рублей;

Чеснок: 200 рублей;

Корень сельдерея: 300 рублей;

Острый перец: 15 рублей;

Редис: 60 рублей;

Крупа: 50-100 рублей.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи

Виноград: 120-200 рублей;

Яблоки: 40-120 рублей;

Груша: 200 рублей;

Айва: 120 рублей;

Лимон: 90-100 рублей;

Бананы: 90 рублей;

Киви: 150 рублей;

Гранат: 120 рублей;

Мандарин: 65-100 рублей;

Апельсин: 90-100 рублей;

Клюква: 400 рублей;

Сухофрукты: 180 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи

Масло сливочное домашнее: 450 рублей;

Масло сливочное: от 180 рублей;

Масло топленое: 170 рублей;

Сметана домашняя: 180-250 рублей;

Творог домашний: 180-200 рублей;

Брынза домашняя: 400-450 рублей;

Молоко: от 60 рублей;

Яйца: 60-80 рублей;

Перепелиные яйца: 70 рублей.

Цены на рыбу в Керчи

Кефаль: 270 рублей;

Сушеная кефаль: 100 рублей;

Сушеная вобла: 20-30 рублей;

Сушеная тарань: 20-30 рублей;

Копченая хамса: 200 рублей;

Копченая тюлька: 200 рублей;

Тюлька: 100 рублей;

Хамса: 100-120 рублей;

Сельдь: 25-50 рублей;

Мороженные бычки: 100 рублей;

Карп: 160 рублей;

Пелингас: 160-200 рублей;

Скумбрия копченая от 100 рублей;

Скумбрия: 120-130 рублей;

Ставрида: 100 рублей;

Судак: 280-300 рублей;

Щука: 150 рублей;

Толстолобик: 150 рублей;

Сом: 200 рублей;

Карась: 80 рублей;

Красная рыба: 1 300 рублей.

Цены на мясо в Керчи

Свинина: мякоть – 220-270 рублей; шея — 280 рублей; свино-говяжий фарш — 220 рублей;

Курица: тушка — 169 рублей; филе – 299 рублей; бедро – 179 рубля; окорок – 148 рублей; голень – 149 рублей; крыло — 149 рублей; филейный фарш – 299 рублей; куриный фарш — 170-190 рублей; спинка — 69 рублей; шея — 99 рублей; грудка — 230 рублей;

Телятина: 250-480 рублей;

Сало: 150-270 рублей;

Индейка: филе — 480 рублей; крыло — 220 рублей; гуляш — 380 рублей; голень — 280 рублей;

Утка: тушка — 325 рублей.

Цены на основные продукты в Керчи в феврале 2019