Цены на основные продукты в Керчи в феврале 2019 (ФОТО)

Время летит очень быстро. Вроде бы только начался 2019 год, а на календарях уже февраль. Не за горами весна.
Месяц сменился, а как же поменялись цены на продукты?
Команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать своим читателям о ценах на основные продукты питания в феврале. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, чтобы составить будущий список покупок.
Начнём по порядку!
Цены на овощи в Керчи
Огурцы: 140-150 рублей;
Помидоры: 150-180 рублей;
Капуста: 40-50 рублей;
Картофель: 30-40 рублей;
Зелень: 25-30 рублей;
Лук: 25-35 рублей;
Лук ялтинский: 180 рублей;
Лук зелёный: 35 рублей;
Морковь: 35 рублей;
Грибы: 95-250 рублей;
Перец болгарский: 180-200 рублей;
Свекла: 35 рублей;
Чеснок: 200 рублей;
Корень сельдерея: 300 рублей;
Острый перец: 15 рублей;
Редис: 60 рублей;
Крупа: 50-100 рублей.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи
Виноград: 120-200 рублей;
Яблоки: 40-120 рублей;
Груша: 200 рублей;
Айва: 120 рублей;
Лимон: 90-100 рублей;
Бананы: 90 рублей;
Киви: 150 рублей;
Гранат: 120 рублей;
Мандарин: 65-100 рублей;
Апельсин: 90-100 рублей;
Клюква: 400 рублей;
Сухофрукты: 180 рублей.
Цены на молочные продукты в Керчи
Масло сливочное домашнее: 450 рублей;
Масло сливочное: от 180 рублей;
Масло топленое: 170 рублей;
Сметана домашняя: 180-250 рублей;
Творог домашний: 180-200 рублей;
Брынза домашняя: 400-450 рублей;
Молоко: от 60 рублей;
Яйца: 60-80 рублей;
Перепелиные яйца: 70 рублей.
Цены на рыбу в Керчи
Кефаль: 270 рублей;
Сушеная кефаль: 100 рублей;
Сушеная вобла: 20-30 рублей;
Сушеная тарань: 20-30 рублей;
Копченая хамса: 200 рублей;
Копченая тюлька: 200 рублей;
Тюлька: 100 рублей;
Хамса: 100-120 рублей;
Сельдь: 25-50 рублей;
Мороженные бычки: 100 рублей;
Карп: 160 рублей;
Пелингас: 160-200 рублей;
Скумбрия копченая от 100 рублей;
Скумбрия: 120-130 рублей;
Ставрида: 100 рублей;
Судак: 280-300 рублей;
Щука: 150 рублей;
Толстолобик: 150 рублей;
Сом: 200 рублей;
Карась: 80 рублей;
Красная рыба: 1 300 рублей.
Цены на мясо в Керчи
Свинина: мякоть – 220-270 рублей; шея — 280 рублей; свино-говяжий фарш — 220 рублей;
Курица: тушка — 169 рублей; филе – 299 рублей; бедро – 179 рубля; окорок – 148 рублей; голень – 149 рублей; крыло — 149 рублей; филейный фарш – 299 рублей; куриный фарш — 170-190 рублей; спинка — 69 рублей; шея — 99 рублей; грудка — 230 рублей;
Телятина: 250-480 рублей;
Сало: 150-270 рублей;
Индейка: филе — 480 рублей; крыло — 220 рублей; гуляш — 380 рублей; голень — 280 рублей;
Утка: тушка — 325 рублей.