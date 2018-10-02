Цены на основные продукты в Керчи в октябре 2018 года

Вот и прошёл первый месяц осени. Наступил октябрь. Скоро придут холода, но всё ещё иногда можно наблюдать теплые и солнечные деньки.

А как же поменялись цены на продукты?

Многие керчане предполагают, что за открытием движения грузового транспорта по Крымскому мосту последует снижение цен на основные продукты питания.

Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.

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Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в октябре.

Цены на овощи в Керчи (кг)

Огурцы: 45-65 рублей;

Помидоры: от 50 рублей;

Капуста: 45-50 рублей;

Картофель: от 25 рублей;

Зелень: 15 рублей (пучок);

Лук: 30 рублей;

Морковь: 40-55 рублей;

Кабачки: 35 рублей;

Баклажаны: 30 рублей;

Грибы: 210-330 рублей;

Перец болгарский: 40-50 рублей;

Острый перец: 200 рублей;

Редис: 80 рублей;

Свекла: 35 рублей;

Кукуруза: 25-35 рублей (шт).

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

Виноград: 100-190 рублей;

Фейхоа: 250 рублей;

Каштан: 250 рублей;

Яблоки: от 100 рублей;

Груша: 150 рублей;

Клубника: 350 рублей;

Лимон: 110-140 рублей;

Бананы: 70-100 рублей;

Персик: 110-150 рублей;

Хурма: 110-130 рублей;

Киви: 200 рублей;

Гранат: 110-150 рублей;

Слива: 80-100 рублей;

Мандарин: 130-160 рублей;

Имбирь: 350 рублей;

Апельсин: 130-150 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи

Молоко домашнее: 60 рублей (литр);

Сметана домашняя: 200 рублей (0,5 л);

Творог домашний: от 180 рублей;

Брынза домашняя: от 400 рублей;

Топленое масло домашнее: 350 рублей;

Домашние яйца: 90-120 (десяток);

Молоко: от 60 рублей (литр);

Сметана: от 40 рублей;

Кефир: от 65 рублей;

Яйца: 50-80 рублей (десяток).

Цены на рыбу в Керчи

Ставрида: 130-150 рублей (кг);

Бычки: 130 рублей (кг);

Сом: 250 рублей (шт);

Карп: 150 рублей (шт);

Скумбрия: от 100 рублей (шт);

Барабулька: 250-300 рублей (кг);

Селедка: 50-80 рублей (шт);

Кефаль: 30-70 рублей (шт);

Креветки: 500 рублей (кг);

Малосольная хамса (мороженная): 150 рублей.

Цены на мясо в Керчи (кг)

Свинина: шея – 330-400 рублей, мякоть – 350-450 рублей, антрекот – 270-280 рублей, ребра — 280 рублей, гуляш – 270;

Курятина: филе – 295 рублей, бедро – 182 рубля, окорок – 148 рублей, голень – 148 рублей;

Индейка: филе – 435 рублей, бедро — 365 рублей;

Телятина: мякоть — 350-450 рублей, рёбра – 300-350 рублей;

Баранина: от 300 рублей;

Фарш: куринный – 170 рублей, индюшинный — 210 рублей, свиноговяжий – 230-240 рублей;

Сало: 200-250 рублей;

Обрезки — 30 рублей.

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