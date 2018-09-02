Цены на основные продукты в Керчи в сентябре 2018 года

Вот и наступила многими любимая осень! Скоро придут первые холода, но пока жара все еще дает о себе знать.

А как же поменялись цены на продукты? Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.

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Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в сентябре.

Цены на овощи в Керчи (кг)

Огурцы: 55 рублей;

Помидоры красные от 80-90 рублей, розовые 100 рублей;

Капуста: 45-50 рублей;

Картошка от 40 рублей;

Зелень: 20-30 рублей (пучок);

Лук: 35 рублей;

Морковь: 40-55 рублей;

Ялтинский лук: 150 рублей;

Кабачки: 35 рублей;

Баклажаны: 25 рублей;

Грибы: 210 рублей;

Перец болгарский: 70 рублей.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

Виноград: киш-миш – 110, аркадий – 100;

Малина: от 80 рублей (стаканчик);

Яблоки от 55 рублей;

Груша: 160 рублей;

Апельсины: 120 рублей;

Лимон: 50-150 рублей;

Бананы: 100 рублей;

Персик: 150-170 рублей;

Нектарин: 160 рублей;

Киви: 210 рублей;

Слива: 60 рублей.

Цены на молочные продукты в Керчи

Молоко домашнее: 50 рублей (литр);

Пакетированное от 58 рублей;

Творог домашний от 200 рублей;

Кефир от 65 рублей;

Сметана домашняя от 150 рублей;

Яйца: 50-70 рублей (десяток).

Цены на рыбу в Керчи

Ставрида: 200 рублей (кг);

Барабулька: 250 рублей (кг);

Селедка малосольная от 50 рублей (шт);

Кефаль малосольная: 150 рублей (шт);

Скумбрия провесная и копченая от 80 рублей (шт);

Цены на мясо в Керчи (кг)

Свинина шея: 380-420 рублей, мякоть — 330 рублей, антрекот — 280 рублей, ребра — 280 рублей;

Фарш свиной – 325; фарш говяжий – 330 рублей;

Сало свежее: 200-250 рублей.

Соленое сало от 200 рублей;

Баранина: 450 рублей;

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