Цены на основные продукты в Керчи в сентябре 2018 года

Вот и наступила многими любимая осень! Скоро придут первые холода, но пока жара все еще дает о себе знать.
А как же поменялись цены на продукты? Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.
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Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в сентябре.
Цены на овощи в Керчи (кг)
Огурцы: 55 рублей;
Помидоры красные от 80-90 рублей, розовые 100 рублей;
Капуста: 45-50 рублей;
Картошка от 40 рублей;
Зелень: 20-30 рублей (пучок);
Лук: 35 рублей;
Морковь: 40-55 рублей;
Ялтинский лук: 150 рублей;
Кабачки: 35 рублей;
Баклажаны: 25 рублей;
Грибы: 210 рублей;
Перец болгарский: 70 рублей.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)
Виноград: киш-миш – 110, аркадий – 100;
Малина: от 80 рублей (стаканчик);
Яблоки от 55 рублей;
Груша: 160 рублей;
Апельсины: 120 рублей;
Лимон: 50-150 рублей;
Бананы: 100 рублей;
Персик: 150-170 рублей;
Нектарин: 160 рублей;
Киви: 210 рублей;
Слива: 60 рублей.
Цены на молочные продукты в Керчи
Молоко домашнее: 50 рублей (литр);
Пакетированное от 58 рублей;
Творог домашний от 200 рублей;
Кефир от 65 рублей;
Сметана домашняя от 150 рублей;
Яйца: 50-70 рублей (десяток).
Цены на рыбу в Керчи
Ставрида: 200 рублей (кг);
Барабулька: 250 рублей (кг);
Селедка малосольная от 50 рублей (шт);
Кефаль малосольная: 150 рублей (шт);
Скумбрия провесная и копченая от 80 рублей (шт);
Цены на мясо в Керчи (кг)
Свинина шея: 380-420 рублей, мякоть — 330 рублей, антрекот — 280 рублей, ребра — 280 рублей;
Фарш свиной – 325; фарш говяжий – 330 рублей;
Сало свежее: 200-250 рублей.
Соленое сало от 200 рублей;
Баранина: 450 рублей;