Цены на основные продукты в Керчи в январе 2019

Вот и наступил 2019 год и почти прошла его первая неделя. Многие керчане продолжают отдыхать, а команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать нашим читателям о ценах на продукты в новом году.
Из цен, которые поднялись в начале января, можно выделить овощи и фрукты, а также небольшие изменения в стоимости мяса.
Начнём по порядку!
Цены на овощи в Керчи (кг)
Оругцы: 150-180 рублей;
Помидоры: 160-200 рублей;
Капуста: 35 рублей;
Картофель: 35-40 рублей;
Зелень: 25-30 рублей (пучок);
Лук: 30-35 рублей;
Лук зелёный: 35 рублей (пучок);
Морковь: 25-35 рублей;
Кабачки: 150 рублей;
Баклажаны: 250 рублей;
Грибы: 160-270 рублей;
Перец болгарский: 170-250 рублей;
Свекла: 35 рублей;
Чеснок: 165 рублей.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)
Виноград: 120-160 рублей;
Яблоки: 70-90 рублей;
Груша: 220 рублей;
Лимон: 90-110 рублей;
Бананы: 80-90 рублей;
Киви: 180 рублей;
Гранат: 140 рублей;
Мандарин: 80-100 рублей;
Апельсин: 80 рублей;
Цены на молочные продукты в Керчи
Молоко домашнее: 70 рублей (литр);
Сметана домашняя: 250 рублей (0,5 л);
Творог домашний: 250 рублей (кг);
Брынза домашняя: 400-450 рублей (кг);
Молоко: от 59 рублей (литр);
Яйца: 75-90 рублей (десяток);
Сыр домашний: 600 рублей (кг);
Масло домашнее: 700 рублей (кг);
Цены на рыбу в Керчи
Карп: 180 рублей (кг);
Селедка: 80 рублей (шт);
Пелингас: 150-160 рублей (кг);
Скумбрия копченая от 100 рублей;
Ставрида: 200 рублей (шт).
Цены на мясо в Керчи (кг)
Свинина: шейка – 300 рублей, мякоть – 270 рублей, антрекот – 240 рублей, ребра — 250 рублей;
Курица: филе – 299 рублей, бедро – 189 рубля, окорок – 148 рублей, голень – 189 рублей, крыло — 149 рублей, куринная тушка — 169 рублей; куриный фарш – 299;
Телятина: 450-480 рублей,
Баранина: 350-450 рублей;
Сало свежее: 100-200 рублей.