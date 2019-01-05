Цены на основные продукты в Керчи в январе 2019

Вот и наступил 2019 год и почти прошла его первая неделя. Многие керчане продолжают отдыхать, а команда КерчьИНФО вновь отправилась на Центральный рынок, чтобы рассказать нашим читателям о ценах на продукты в новом году.

Из цен, которые поднялись в начале января, можно выделить овощи и фрукты, а также небольшие изменения в стоимости мяса.

Начнём по порядку!

Цены на овощи в Керчи (кг)

Оругцы: 150-180 рублей;

Помидоры: 160-200 рублей;

Капуста: 35 рублей;

Картофель: 35-40 рублей;

Зелень: 25-30 рублей (пучок);

Лук: 30-35 рублей;

Лук зелёный: 35 рублей (пучок);

Морковь: 25-35 рублей;

Кабачки: 150 рублей;

Баклажаны: 250 рублей;

Грибы: 160-270 рублей;

Перец болгарский: 170-250 рублей;

Свекла: 35 рублей;

Чеснок: 165 рублей.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи (кг)

Виноград: 120-160 рублей;

Яблоки: 70-90 рублей;

Груша: 220 рублей;

Лимон: 90-110 рублей;

Бананы: 80-90 рублей;

Киви: 180 рублей;

Гранат: 140 рублей;

Мандарин: 80-100 рублей;

Апельсин: 80 рублей;

Цены на молочные продукты в Керчи

Молоко домашнее: 70 рублей (литр);

Сметана домашняя: 250 рублей (0,5 л);

Творог домашний: 250 рублей (кг);

Брынза домашняя: 400-450 рублей (кг);

Молоко: от 59 рублей (литр);

Яйца: 75-90 рублей (десяток);

Сыр домашний: 600 рублей (кг);

Масло домашнее: 700 рублей (кг);

Цены на рыбу в Керчи

Карп: 180 рублей (кг);

Селедка: 80 рублей (шт);

Пелингас: 150-160 рублей (кг);

Скумбрия копченая от 100 рублей;

Ставрида: 200 рублей (шт).

Цены на мясо в Керчи (кг)

Свинина: шейка – 300 рублей, мякоть – 270 рублей, антрекот – 240 рублей, ребра — 250 рублей;

Курица: филе – 299 рублей, бедро – 189 рубля, окорок – 148 рублей, голень – 189 рублей, крыло — 149 рублей, куринная тушка — 169 рублей; куриный фарш – 299;

Телятина: 450-480 рублей,

Баранина: 350-450 рублей;

Сало свежее: 100-200 рублей.