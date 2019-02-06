Цены на отдых в Крыму будут увеличены

Путевки на отдых в Крыму в 2019 году станут дороже, а в ряде районов Крыма начнут взимать курортный сбор. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на выступление председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексея ЧЕРНЯКА на Региональном туристическом форуме в Екатеринбурге.

«Туристов ждет поднятие стоимости путевок на 6-8%. Также с 1 мая 2019 года в некоторых районах полуострова начнет взиматься курортный сбор. Сумма сбора составит 10 рублей в сутки с человека», — рассказал чиновник.

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Предположительно курортный сбор будет взиматься в Евпатории, Алуште, Судаке, Ялте, Феодосии, Саках и Черноморском районе.

ЧЕРНЯК также выразил уверенность, что в этом году турпоток в Крым существенно возрастет из-за развития на полуострове транспортной инфраструктуры.