Цены на отдых в Крыму на майские праздники будут снижены?

Министерство курортов и туризма Крыма сообщает о снижении цен на бронирование в период майских праздников на 8-9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства.
«По данным раннего бронирования отдых в Крыму снижен почти по всем категориям с среднем на 8-9%. Анализ стоимости услуг проживания проведен на срок майских праздников», — сообщили в Министерстве.
В соотношении с аналогичным периодом в 2018 году цены на проживание на полуострове снижены примерно на 9,2%. При этом самое значительное снижение цен произошло в сегменте «пятизвездочных отелей» — на 14,2%.
Читать: Цены на отдых в Крыму будут увеличены
Глава регионального Министерства курортов Вадим ВОЛЧЕНКО отмечает, что ценовая политика владельцев отелей должна оставаться сдержанной.
«Нам удалось убедить крымский турбизнес сконцентрироваться на качестве обслуживания, а не увеличивать стоимость отдыха. Как мы убедились по итогам прошлого года, это лает только положительные результаты», — заявил чиновник.
Ранее, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей ЧЕРНЯК на Региональном туристическом форуме в Екатеринбурге заявил, что туристов Крыма ждет повышение стоимости путевок, а в некоторых регионах полуострова начнет взиматься курортный сбор.
Какие же в действительности цены на отдых в Крыму будут ожидать гостей полуострова в 2019 году?