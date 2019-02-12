Цены на отдых в Крыму на майские праздники будут снижены?

Министерство курортов и туризма Крыма сообщает о снижении цен на бронирование в период майских праздников на 8-9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«По данным раннего бронирования отдых в Крыму снижен почти по всем категориям с среднем на 8-9%. Анализ стоимости услуг проживания проведен на срок майских праздников», — сообщили в Министерстве.

В соотношении с аналогичным периодом в 2018 году цены на проживание на полуострове снижены примерно на 9,2%. При этом самое значительное снижение цен произошло в сегменте «пятизвездочных отелей» — на 14,2%.

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Глава регионального Министерства курортов Вадим ВОЛЧЕНКО отмечает, что ценовая политика владельцев отелей должна оставаться сдержанной.

«Нам удалось убедить крымский турбизнес сконцентрироваться на качестве обслуживания, а не увеличивать стоимость отдыха. Как мы убедились по итогам прошлого года, это лает только положительные результаты», — заявил чиновник.

Ранее, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей ЧЕРНЯК на Региональном туристическом форуме в Екатеринбурге заявил, что туристов Крыма ждет повышение стоимости путевок, а в некоторых регионах полуострова начнет взиматься курортный сбор.

Какие же в действительности цены на отдых в Крыму будут ожидать гостей полуострова в 2019 году?