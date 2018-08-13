Цепочка ДТП на керченской трассе продолжается: столкнулись четыре автомобиля

Утром на трассе Симферополь-Керчь столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали Риа Новости Крым. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авария случилась накануне утром в районе села Изюмовка Кировского района. Столкнулись четыре легковых автомобиля: Citroen C4, Volkswagen Polo, Lada Largus и Lada Samara.

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В МЧС Республики Крым рассказали, что пострадали четыре человека. Им была оказана амбулаторная медицинская помощь, в госпитализации они не нуждались. Причины аварии выясняются.

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