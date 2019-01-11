Часть Керчи на ночь останется без электричества

В график плановых изменений отключения электроэнергии на январь 2019 года были внесены изменения.

Отдел по организационному обеспечению государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» сообщает, что в период с 23:00 11 января до 02:00 12 января жителей Керчи и близлежащих населенных пунктов ждут отключения электроэнергии. Причиной являются внеплановые работы, проводимые на основании заявки КУ ФВЭС.

В связи с этим отключения электроснабжения будут происходить по следующим адресам:

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ул. Комарова, ул. Маяковского,ул. Гоголя, ул. Чкалова, пер. Светлый, ул. Некрасова, ул. Заречная, ул. Жени Дудник, ул. Пушкина ,пер. Тупиковый, ул. Белинского, ул. Чернышевского, ул. Турчинского, ул. Гладкова, ул. 1-ая Нагорная, ул. 2-ая Нагорная, ул. Декабристов, ул. 1-ая Эспланадная, пер. 2-ой Нагорный, ул. Желябова, ул. 23 Мая, ул. Федяева, ул. Воровского, пер. Артиллеристов, пер. Загорный, ул. Дзержинского, ул. Зеленая, пер. Фролова, пер. Краснодонский, ул. 1-ая Митридатская, ул. 2-ая Митридатская, ул. Южная, пер. 6-й Босфорский, ул. Свердлова, пер. 2-й Босфорский, пер. Клабукова, пер. 4-й Босфорский, ул. Вити Коробкова, ул. Толпина, ул. Павлика Морозова, ул. Митридатский тупик, ш. Вокзальное, пер. Флотский, ул. Патиниоти,ул. Кокорина, пер. Урожайный, пер. Миндальный, пер. Абрикосовый, ул. Прогрессивная, ул. Глухова, ул. Путейная, ул. Тракторная, ул. Элеваторная, пер. Хлопковый, ул. 1-ая Железодорожная, ул. Доева, ул. Александровского, ул. Логвинова, ул. Галкина, пер. Станционный, пер. Шоссейный, ул. Ващенко, ул. Тимирязева, ул. Бершанской, ул. Цымбал, пос. Мичурино.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. «Крымэнерго» просит с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.