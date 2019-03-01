Часть Керчи осталась без света на несколько дней

В связи с ремонтом на высоковольтной воздушной линии с 1 марта по 4 марта в Керчи будут происходить временные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

С 06:00 1 марта по 19:00 4 марта в посёлке Подмаячный и Жуковка, а также в Керчи на улицах 1-я Береговая, 2-я Береговая, Репина, Школьная, Чапаева, Сипягина, Крестьянская, Тарасенко, Собина, Прохладная, Минина, Комсомольская, Грибоедова, Кубанская, Жуковского, Ново-Баксянская, Стасова и Пригородная будут отключать свет.

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Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Сотрудники предприятия просят с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.