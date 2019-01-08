Чего ждать от погоды в Керчи в ближайшие несколько дней?

Светлый праздник Рождества порадовал гостей и жителей Керчи безветренной снежной погодой. Даже несмотря на то, что единственный каток в городе временно приостановил свою работу, а на улицах постоянно поджидает опасность того, что на голову упадет сосулька или дерево, керчане восторгаются прекрасными белоснежными одеждами окружающей природы.

Сегодня снова выпал снег, и сугробы пока не собираются таять. Однако чего ожидать от погоды завтра или послезавтра?

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На 9 января синоптики прогнозируют керчанам лёгкий мороз и температуру воздуха до -3°. Ветер в этот день немного усилится до 13 м/с. Утром и вечером из-за облаков выглянет солнце, а к вечеру снова пойдет снег.

Четверг и пятница нас не порадуют. Они обещают быть пасмурными. Будет плюсовая температура и дождь. Ветер поднимется до 19 м/с.

Керчане, планируйте заранее свой отдых и не прячьте далеко зонты!