«Чем дальше в лес, тем больше дров»: в Украине предложили переименовать Крым

Пока Крым сотрясают трагические события, в Украине вносят новые изменения в конституцию.

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова. Об этом заявил депутат Верховной рады Рефат ЧУБАРОВ.

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«Один из рассматриваемых рабочей группой вопросов – это название. Сейчас рабочее название – Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название – Автономная Республика Крым. И также есть предложение – Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», – цитирует депутата УНИАН.

Чубаров добавил, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией. Украинские политики ожидают, что представительный орган в Крыму будет назваться Советом автономии.

Депутат Симферопольского горсовета Степан КИСКИН в эфире радио «Sputnik» прокомментировал готовящийся в Верховной Раде проект изменений в конституцию украинского государства:

«Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Идеи у них – все веселее и веселее. Они уже не знают, что еще придумать, потому что экономика у них рушится, люди нищают. Этим они заняться не могут, вот и начинают крутить-вертеть, что-то выдумывать. Сами ведут свою страну к Майданам и революциям».

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