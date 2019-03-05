Чем недовольны крымчане?

К Крыму провели мониторинг качества предоставления социально значимых и востребованных услуг. Об этом сообщает вице-премьер Крыма, министр финансов Ирина КИВИКО.

Опрос о качестве услуг проводился в январе текущего года. В качестве респондентов выступило почти 14 000 жителей полуострова, среди которых 57% — работающие крымчане, 23% — пенсионеры, 13% — безработные и 7% — студентов.

Больше всего негативных отзывов крымчане оставили о сфере здравоохранения и ЖКХ. Наиболее недовольны жители полуострова услугами МУПов и теплоснабжения. В отношении медицинской отрасли крымчане отметили невозможность попасть на прием к врачу и длительное ожидание в очередях.

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«В целом по результатам мониторинга качеством услуг остались удовлетворены в целом 80% опрошенных», — отметила Ирина КИВИКО.

Сергей АКСЕНОВ поручил устранить все замечания крымчан по качеству предоставления услуг, и довести до 100% уровень удовлетворенности в этом вопросе.