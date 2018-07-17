Через 3 дня из Керчи должны исчезнуть стихийщики

Сегодня в здании Керченской городской администрации прошло аппаратное совещание. В рамках встречи глава администрации Сергей БОРОЗДИН дал несколько распоряжений.

Тема стихийной несанкционированной торговли в городе — одна из самых болезненных в Керчи. На торговцев, ведущих свою деятельность незаконно, жалуются и керчане, и гости нашего города.

В связи с этим на сегодняшнем аппаратном совещании руководителю Отдела муниципального контроля Керченской городской администрации было дано поручение ликвидировать все незаконные торговые точки.

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Данное распоряжение касается не только стихийщиков на центральном рынке и мосту через речку Мелек-Чесме, но и несанкционированных торговцев на Митридате и в других точках города.

«Через 3 дня пойдем с проверками», — добавил Сергей БОРОЗДИН.

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