Черное море будут патрулировать на новом скоростном катере

Пограничной службе ФСБ России передан скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским номером 02654 постройки АО «ССЗ «Вымпел». Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода.

Катер прошел все швартовные, заводские ходовые и государственные испытания, во время которых «Мангуст» подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. Комиссия подписала приёмный акт.

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«Катер будет доставлен к месту несения службы на Чёрное море и приступит к выполнению задач по охране государственной границы», — сказано в сообщении пресс-службы «Вымпела».

Для справки. Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

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