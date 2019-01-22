«Черноморнефтегаз» раскрыл мошенников и отправил информацию в ФСБ

Сотрудниками предприятия предотвращено уничтожение буксира и сэкономлено 100 000 000 рублей.

Флотоводцами ГУП РК «Черноморнефтегаз» раскрыта мошенническая схема при проведении тендерной закупки для ремонта буксира. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил заместитель генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» Олег КРИШТАЛЬ.

Сотрудники Управления транспорта и флота предприятия проверяли пакет документов судоремонтной компании, которая принимала участие в закупке и была потенциальным победителем на тендер суммой порядка 100 000 000 рублей. В ходе проверки несколько предоставленных документов вызвали сомнения.

Читайте: Черноморнефтегаз поддержал «Крымский мост»

Об этом факте предприятие сообщило в ФСБ и передало на проверку пакет документов. Сотрудниками Федеральной службы безопасности в результате оперативной проверки подтвердились заключения, сделанные специалистами предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз».

«Профессиональные действия флотоводцев нашего предприятия смогли предотвратить фактическое уничтожение буксира снабжения», — отметил Олег КРИШТАЛЬ.