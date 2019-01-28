«Черноморнефтегаз» выделил больше 170 000 000 рублей на охрану своих объектов

Государственное предприятие «Черноморнефтегаз» готово заплатить за вооруженную и невооруженную охрану своих объектов почти 177 000 000 рублей. Об этом сообщает Крыминформ.

По условиям договора, охрана объектов должна осуществляться в течение года с момента подписания контракта.

Согласно документации, объекты, подлежащие вооруженной и невооруженной охране, находятся в Симферополе, Феодосии, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Ленинском районах и в Краснодарском крае. Всего указано 44 поста, из них 15 вооружённых круглосуточных постов, 28 невооружённых круглосуточных постов и один невооружённый полусуточный пост.

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«Второй договор на услуги по невооруженной охране объектов «Черноморнефтегаза» предусматривает оборудование 52 постов, из которых 43 круглосуточных поста, четыре посуточных, три мобильных группы и две группы немедленного реагирования. Объекты располагаются в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Севастополь, поселке Черноморское, а также в Ленинском, Черноморском, Джанкойском, Раздольненском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском, Бахчисарайском районах», — рассказывают в агентстве.

В качестве источника финансирования указаны собственные средства ГУП РК «Черноморнефтегаз».