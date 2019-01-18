Четверых пострадавших в Керченском политехе готовят к выписке из больницы

Четверых пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на следующей неделе. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

«Все нормально пока, пока шестеро остаются на лечении. Мы готовим пока к выписке большую часть. Четверых думаю, выпишут на следующей неделе», — сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий МИТИШ

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Он уточнил, что еще две пострадавшие девушки остаются в больнице, их ожидают операции.

Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. В результате пострадали и погибли люди. Нападавший покончил с собой.