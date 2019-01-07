Четыре керчанина вошли во Всероссийский рейтинг федерации плавания «Мастерс»

Традиционно в Рождественские праздники подводят итоги выступления российских спортсменов ветеранов плавания за предыдущий год, на международных, всероссийских, всероссийских, республиканских соревнованиях.

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В календарь Всероссийской федерации плавания «Мастерс» в этом году были включены 35 соревнований различного ранга, на которых начислялись рейтинговые очки по таблице В. Феоктистова.

Таблица В. Феоктистова привязана к рекордам мира в каждой возрастной группе и на каждой дистанции мужчины, женщины (рекорды Мира в районе 1100-1000 очков), на основании таблицы можно определить сильнейших независимо от пола, возраста спортсмена, а также длины дистанции и стиля плавания.

Приятно отметить, что во Всероссийский рейтинг федерации плавания «Мастерс» вошли и четыре керчанина: Сергей БИХОВЕЦ (руководитель физического воспитания ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум») — 100в/ст – 0:59,87 (753 очка) — 161 место, 3 место в Южном федеральном округе, кроме этого Сергей стал «Чемпионом России» (г. Анапа) и победителем 1 этапа Кубка России (г. Липецк) в плавании на открытой воде, а также серебряным призером XXV Открытого Кубка России (г. Саранск) по плаванию в категории «Мастерс», Александр ГОРБАТКОВ 50в/ст – 0:31,51 (486 очков) — 554 место, 25 место в Южном федеральном округе, а также стал бронзовым призером X Чемпионата Росси (г.Анапа) в плавании на открытой воде, Александр ОСТАПЕНКО 50 бат. – 0:36,24 (430 очков) — 625 место, 31 место в Южном федеральном округе. 737 мужчин в возрасте от 25 лет и старше стартовали на рейтинговых соревнованиях.

Нина БУЛГАКОВА 50 брасс – 0:41,99 (510 очков) — 218 место из 385 стартовавших женщин в возрасте от 25 лет и старше, 10 место среди спортсменов Южного федерального округа, кроме этого стала серебряным призером X Чемпионата России в плавании на открытой воде.

Пожелаем нашим спортсменам – ветеранам удачных стартов в 2019 году!

Текст и фото: Сергей БИХОВЕЦ