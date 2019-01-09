Четыре ветерана ВОВ из Керчи отметили юбилей

В начале января четыре ветерана Великой Отечественной войны отметили круглые даты.

6 января праздновала свой 90-летний юбилей жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, Мария ПРОКОПЕНКО. 8 января встретили свои дни рождения труженик тыла Анна МАТВЕЙЧУК и Ирина ПЛОТНИКОВА, а 9 января 95 лет исполнилось Марии ТИЩЕНКО.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляров и вручить персональные поздравления Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА приехали представители Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и социальные работники.

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В тёплой душевной обстановке поздравили юбиляров и выразили благодарность за труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время