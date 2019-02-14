Крымских чиновников обязали отвечать на обращения в соцсетях в течение 24 часов

Власти Крыма ведут усиленный контроль за обращениями и жалобами граждан в социальных сетях и обязали республиканских и местных чиновников давать официальные ответы на данные обращения. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Вадима ПЕРВЫХ.

По его словам, министерство ввело усиленные алгоритмы и повысило ответственность чиновников на обращения крымчан в социальных сетях.

«Теперь если в соцсети люди пишут жалобу, обращение, возражение или возмущение, связанное непосредственно с их жизнью и деятельностью, мы это контролируем и обязываем ответственный орган предоставить официальный ответ тут же, где человек об этом написал в течение 24 часов», – сказал замминистра.

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По словам ПЕРВЫХ, это касается всех исполнительных органов власти Крыма, муниципалитетов и администраций. При этом он подчеркнул, что данные обращения должны касаться вопросов жизнедеятельности граждан. Например, проблемы с вывозом мусора, некачественным ремонтом дорог, протечкой труб или работой общественного транспорта.