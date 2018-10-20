Число пострадавших в керченской трагедии увеличивается: списки будут обновлены

В редакцию КерчьИНФО обратились родители пострадавшей Керченском политехническом колледже девочки, которую не занесли в официальные списки тех, кто пострадал при стрельбе и взрыве. Таким образом, семья оказалась лишенной материальных выплат, которые необходимы на лечение.

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Чтобы понять, что делать в такой ситуации, журналисты КерчьИНФО обратились с этой проблемой к заместителю главы администрации города Керчи Диляверу МЕЛЬГАЗИЕВУ.

После проверки информации выяснилось, что этой девочки нет в официальных списках пострадавших, как и ещё по меньшей мере 10 человек, которые также пострадали в Керченском колледже.

Дилявер Абибулаевич рассказал, что столкнувшимся с данной проблемой необходимо обратиться в администрацию города Керчи и заверил, что все пострадавшие будут внесены в официальные списки и получат материальную поддержку.

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