Что будет с фонтаном в сквере «Аленка» и когда установят ограждение?

Прокуратура Керчи обязала администрацию города обезопасить детскую площадку в сквере «Аленка». Что будет со старым фонтаном?

Уже известно, что в сквере «Аленка» будет установлено ограждение вокруг нефункционирующего фонтана. Редакция КерчьИНФО направила запрос в администрацию города для уточнения плана и сроков работ.

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Согласно официальному ответу, ограждение планируют установить до 17 августа 2018 года. Также здесь установят информационные таблички.

Читатели КерчьИНФО интересовались судьбой старого фонтана. Мы выяснили, что пока демонтировать или восстановить работу фонтана не представляется возможным. По крайней мере, такие мероприятия не запланированы в бюджете на этот год и возможны только при выделении дополнительного финансирования.

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