Что будет с крепостью «Ени-Кале»?

Керченская достопримечательность разрушается из за вибрации от железной дороги. Что будет с крепостью «Ени-Кале» ?

Госкомитет по охране культурного наследия республики Крым обратился в Минтранс России с просьбой перенести железнодорожные пути в Керчи, который проходят через территорию турецкой крепости «Ени-Кале».

«Через крепость, прямо посреди стены, проложили железную дорогу. Памятник разрушается от вибраций проезжающих через неё поездов», — такое сообщение поступило в середине августа в общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль».

Общественники обратились в Государственный комитет культурного наследия РК.

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«Объект культурного наследия находится в ведении восточно-крымского музея-заповедника. Ему выдано задание на проведение реставрационных работ. Также Госкомитетом направлено письмо Министерство транспорта РФ с просьбой инициировать необходимые мероприятия по переносу железнодорожных путей с территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Ени-Кале», — сообщается в ответе от Госкомитета.

Сегодня самая интересная и хорошо сохранившаяся часть крепости находится в аварийном состоянии и не доступна для посещения.

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