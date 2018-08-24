Что делать, если не попали по очереди в детский сад в Керчи?

Острая проблема керченских родителей – отсутствие мест в детских садах. Что делать?

Каждый ребенок по достижению двухлетнего возраста имеет право на бесплатное дошкольное образование. Это очень хорошая возможность для малыша развиваться, быть в обществе, изучать мир и получать первые знания вместе со своими ровесниками от квалифицированного педагога.

В Керчи не так много ясельных групп, поэтому большинство родителей все же ждут, когда чадо отметит свой третий день рождения. Это еще на год продлевает декрет для мамы.

Очевидная ситуация сегодня показывает, что далеко не все дети, достигшие трехлетнего возраста, попали в детский сад. Это проблема не только 2018 года. Она была несколькими годами ранее, и еще будет обсуждаться в Керчи.

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Родители каждый месяц или даже неделю просматривают электронный список очереди в детский сад и все ждут положительных изменений и каждый раз задаются вопросом: «А вдруг не попадем? Что делать?».

Сегодня многие видят лишь один выход – частный детский сад. Маленькие группы дают возможность индивидуального подхода к каждому ребенку и особое внимание. Но и здесь тоже много сомнений и вопросов. Кому доверить своего ребенка? Ведь так много людей, которые хотят лишь заработать в таком бизнесе.

В таком случае лучше обратиться к тем, кто уже не один год работает в этой сфере. Если в центре был хотябы один полный выпуск – это уже значит, что родители доверились этим профессионалам.

В Керчи есть учреждение, которое было одним из первых в своем роде для керчан. Центр раннего развития «Антошка» работает уже более 10 лет. Здесь воспитали не одно поколение.

В «Антошке» есть ясельные группы. Здесь уже опытные профессионалы занимаются с детишками от 2 лет – развивают мелкую моторику, познавательные и творческие способности.

Есть группы для детей 2-3 года, 4-5 лет и 6-7 лет. Здесь вашего ребенка полностью подготовят к школе и он уже придет с хорошим багажом знаний. Английский язык, творческие студии, занятия с логопедом и многое другое.

«Антошка» имеет несколько филиалов в Керчи в разных районах — ул. Кирова, д. 89 (Дворец Пионеров) (кабинет 219 и 220), ул. Орджоникидзе, д. 88 (КДК «Корабел», кабинет 76, ул. Мирошника, д. 1-В, пансионат «Лазурный» (2-й этаж).

Подробнее о работе центра можно ознакомиться на официальных страницах в социальных сетях или на сайте.

Центр раннего развития «Антошка»

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