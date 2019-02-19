Как оплачивать вывоз мусора в Керчи?

Совсем недавно во всех городах и районах Крыма ответственным за вывоз мусора стал единый региональный оператор. Им является ГУП РК «Крымэкоресурсы». В связи с данным изменением, у крымчан возникло множество вопросов. Один из них — как оплачивать счета за потребленную электроэнергию, в которых размещен платежный документ за вывоз мусора?

Сотрудники отдела по организационному обеспечению ГУП РК «Крымэнерго» ответили на этот и другие вопросы, интересующие жителей полуострова.

Каким образом связаны ТКО и ГУП РК «Крымэнерго»? Разве энергетики теперь занимаются и вывозом мусора?

На территории Российской Федерации распространяется опыт объединения платежных документов для снижения расходов на их подготовку, печать и доставку абонентам. В Республике Крым первыми этот опыт применили ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымэкоресурсы». Отчасти благодаря этому взаимодействию стало возможным оценить снижение тарифов на вывоз ТКО в 2019 году.

Каждое из предприятий по-прежнему оказывает только свои услуги: ГУП РК «Крымэнерго» поставляет потребителям электрическую энергию, а ГУП РК «Крымэкоресурсы» занимается вывозом коммунальных отходов.

Означает ли общий счет, что перечислить всю сумму нужно в ГУП РК «Крымэнерго»?

Нет. Это два разных счета на одном листе. Оплата за электроэнергию и за услугу по вывозу мусора осуществляется на расчетный счет каждой организации. Деньги будут зачислены ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымэкоресурсы» отдельно.

Что делать, если перечислил в ГУП РК «Крымэнерго» деньги за вывоз мусора?

Необходимо обратиться в районное отделение энергосбыта ГУП РК «Крымэнерго», куда поступила оплата, с заявлением о возврате. Для этого нужно предоставить в РОЭ обращение потребителя-физического лица на имя начальника РОЭ, в котором

будут указаны обоснование необходимости возврата средств, сумма возврата и реквизиты для перечисления ошибочно поступивших денежных средств, квитанцию об оплате и копию паспорта потребителя.

Читайте: Улица «Мира и мусора» в Керчи (ВИДЕО)

Можно ли оплатить в кассе РЭС/РОЭ ГУП РК «Крымэнерго» сразу и потребленную электроэнергию, и вывоз мусора?

Нет. В кассе РЭС/РОЭ оплачивается только потребленная электроэнергия. В абонентских отделах ГУП РК «Крымэкоресурсы» оплачивается только вывоз ТКО.

Где можно оплатить вывоз ТКО?

С 1 января 2019 года услуги регионального оператора ГУП РК «Крымэкоресурсы» можно оплатить в любом отделении банка, отделении почтовой связи или в абонентских отделах ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Где можно оплатить сразу две услуги?

В любом банковском отделении либо отделениях почтовой связи – двумя разными платежами! Можно также воспользоваться интернет-банкингом.

Как узнать свой лицевой счет на оплату услуг по вывозу ТКО?

Лицевой счет указан в полученной квитанции сразу же после Ф.И.О. абонента.

У меня есть льготы на оплату потребленной электроэнергии. Действуют ли они при оплате за ТКО?

Да, с 1 января 2019 года льготы на вывоз ТКО предоставляются наравне с другими коммунальными услугами. Для получения льготы нужно обратиться в департамент социальной защиты по месту жительства с платежным документом и паспортом.

Читайте: Крымчан просят сообщать о мусорных свалках: открыта «горячая линия»

В полученном платежном документе указаны неверные данные! Куда обращаться?

Если ошибка обнаружена в части, относящейся к ГУП РК «Крымэнерго», необходимо обращаться в свое районное отделение энергосбыта (РОЭ) либо пункт обслуживания потребителей ГУП РК «Крымэнерго».

Если неверные данные указаны в платежном документе за вывоз бытовых отходов, обращайтесь в абонентские отделы ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Напоминаем, что в Керчи тариф на вывоз мусора составляет 48 рублей в месяц с человека.

Если раньше платеж за сбор и вывоз ТКО привязывался или к квадратуре помещений, или к количеству зарегистрированных в нем жильцов, то сейчас расчет зависит только от количества зарегистрированных жильцов.

Если количество проживающих, заявленных в счете-квитанции, отличается от количества проживающих по факту, для корректировки необходимо предоставить в абонентский отдел ГУП РК «Крымэкоресурсы» актуальные документы собственника и справки о количестве зарегистрированных.