Что делают водолазы на строительстве Крымского моста? (ВИДЕО)

Что делают водолазы на строительстве Крымского моста? (ВИДЕО)

Работа водолазов на строительстве Крымского моста.

В Керченском проливе проводится поэтапный демонтаж вспомогательной инфраструктуры, с помощью которой погружались сваи, бетонировались опоры и монтировались пролеты автодорожной части Крымского моста.

О ходе работ рассказал старшина водолазной станции Александр ЧЕРНОВ:

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«Мы выполняем работу в Керченском проливе по демонтажу временных свай. Работаем в диапазоне глубин от 12 до 4 метров. Сваи срезаются на метр ниже уровня грунта, после чего сваи удаляются с помощью кранов, в результате чего дно Керченского пролива остается чистым, без каких-либо признаков временных опор.  Для этого производятся первоначальные замеры, после чего впоследствии с помощью технических средств производится выборка грунта на заданную глубину и срезка свай с помощью электрокислородной резки». 

Также выполняется демонтаж временных конструкция. Водолазы прошли уже более трех километров по морской части Крымского моста.

Работа водолазов на Крымском мосту. ВИДЕО

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