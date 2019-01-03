Что изменилось в России в 2019 году?

С началом нового года вступил в силу ряд важных изменений в российском законодательстве.

Как предпринимателей, так и физических лиц коснется увеличение налоговой нагрузки, минимальный размер оплаты труда подтянется до прожиточного минимума, вырастут пособия по уходу за ребенком и пенсии. Дачников разделят на садоводов и огородников, а налог на имущество начнут рассчитывать по-новому. Меняют схему вывоза мусора и многое другое.

Цены на бензин и дизель

Автомобилистам сразу после Нового года придется больше платить за топливо. С 1 января повышаются акцизы на дизель и на бензин. По прогнозам Российского топливного союза, в целом бензин марки АИ-92 в новом году подорожает на 7,5-10%.

Тарифы ОСАГО

В начале года вырастут тарифы ОСАГО, в результате чего стоимость полиса может увеличиться на 15-20%. Для владельцев ряда автомобилей базовая ставка страхования, наоборот, снизится. Специалисты объясняют, что чем известнее бренд страховщика, тем выше его базовая ставка в рамках обозначенного диапазона. Это надо учитывать при выборе страховой компании и определении цены полиса.

Сигареты

Правительство хочет добиться сокращения числа курильщиков за счет понижения ценовой доступности сигарет, поэтому с нового года акцизный сбор в табачной индустрии повышается на 10%. В результате розничная цена самой дешевой пачки сигарет увеличится на те же 10%. А c 1 марта курение начнет обходиться россиянам еще дороже из-за введения обязательной маркировки табачной продукции, что также заложат в розничную цену. Эксперты предполагают, что в итоге сигареты в рознице подорожают в среднем на 15%.

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Вино

Увеличатся и акцизы на вино. Ранее для российской продукции действовали льготы, но теперь их отменили, поставив отечественных и зарубежных виноделов в одинаковые условия. Сбор, который придется платить российским производителям, из-за этого вырастет вдвое — с 18 до 36 рублей за литр.

Коммунальные услуги

Тарифы на услуги ЖКХ в новом году повысят в два этапа. С января коммунальные услуги подорожают в среднем на 1,7%. А в середине лета — на 2,4%. Рост тарифов ЖКХ в теории должен уложиться в инфляцию.

Цены на продукты

Повышение базовой ставки НДС с 18 до 20% приведет не только к подорожанию коммунальных услуг, но и к росту цен на многие продовольственные и непродовольственные товары. Не секрет, что налог на добавленную стоимость всегда закладывается в цену товара, которую платит потребитель. Одномоментный рост цен составит порядка двух процентов, затем — плавное повышение в течение всего января и части февраля. К концу зимы цены на продовольственные товары должны стабилизироваться.

Подорожают автомобили

По прогнозам аналитиков, из-за увеличения НДС заметнее всего подорожают автомобили. Сыграет свою роль инфляция, а кроме того — обязательная установка ГЛОНАСС для новых автомобилей, ввозимых из-за границы. В итоге цена на новые автомобили повысится на 5-10%. Меньше всего подорожают лекарства и, как ни странно, гаджеты, а также бытовая техника.

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Налог на самозанятых

Помимо повышения НДС, казну пополнят налоги на самозанятых граждан — физических лиц, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели в налоговых инспекциях. К таковым относятся, например, разработчики сайтов, мастера по пошиву и ремонту одежды на дому, няни, репетиторы, таксисты, работающие на собственном транспорте, хозяева квартир, сдающие в аренду жилье и т. д. С нового года самозанятым придется платить налог, зависящий от того, с кем он работает — с физическими лицами или компаниями. Если человек продает товары и предоставляет услуги частным гражданам (например, шьет одежду или занимается репетиторством), то налоговая ставка — 2,5% от заработка, а если контрагентами выступают юридические лица — уже 4,5%.

Повышение МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 117 рублей — до 11 280 рублей в месяц и, таким образом, сравняется с уровнем прожиточного минимума. Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума правительство ввело в декабре прошлого года.

Пособия на детей

Вместе с МРОТ, вырастет и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Если за полный календарный месяц в 2018 году выплата составляла 24 536,57 рубля, то сейчас повысилась больше, чем на 1 500 рублей и составляет до 26 152,27 рубля.

Пенсии

Вступит в силу пенсионная реформа. Пенсии неработающих пенсионеров с января повысятся на 7,05%, в среднем на 1 000 рублей. Цена пенсионного балла после индексации составит 87,24 рубля, за счет чего среднегодовая пенсия увеличится с 14 400 рублей до 15 400. Однако женщины и мужчины должны будут работать до 60 и 65 лет соответственно. Подрастет и социальная пенсия — на 2,4%, в среднем до 9 200 рублей.

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Закон о садоводстве

Изменение предусматривает две формы некоммерческих организаций: садоводческие и огороднические. Все документы садовых некоммерческих товариществ подлежали корректировке до конца декабря с учетом новых правил. Расчеты товарищества с физическими лицами, включая взносы и платежи собственников земельных участков, с 1 января проводятся только в безналичной форме. На садовых участках можно возводить капитальные строения, в том числе жилые дома, а вот на огородных допускаются лишь некапитальные хозяйственные постройки. При этом зарегистрироваться на садовом участке стало гораздо проще. Чтобы прописаться на даче, на участке должен быть дом, оформленный как жилой.

Экзамены в автошколах

В январе-феврале МВД России планирует внести в правительство проект, который предусматривает ужесточение экзамена на водительские права. В результате такой реформы предполагается объединение «площадки» и «города». Отмечается, что новый экзамен призван улучшить практические навыки будущих водителей. Кроме того, их начнут учить езде по дорогам на максимально разрешенной скорости. Также в ГИБДД предложили запретить предоставлять информацию о будущем маршруте для учеников, чтобы они не могли заранее подготовиться к сдаче главного экзамена. Проект определит и минимальный возраст для учебной езды.

Упрощенное гражданство

В МВД России ожидают, что в июле 2019 года вступят в силу изменения в закон «О гражданстве», которые предусматривают упрощенный порядок выдачи российских паспортов трудоспособным родителям граждан РФ.