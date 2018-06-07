Что керчане спросили у Путина на Крымском мосту?

Во время прямой трансляции с Владимиром ПУТИНЫМ вопрос задал керчанин, который ехал домой по Крымскому мосту.

В ходе прямой линии с Владимиром ПУТИНЫМ было включение с Крымского моста. На таманской стороне транспортного перехода через Керченский пролив керчанину посчастливилось задать вопрос Президенту:

«Планируется ли увеличение финансирования для строительства новых дорог и ремонта старых. И есть ли в ближайшем будущем такие же грандиозные проекты, как Крымский мост».

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Владимир Владимирович отметил, что из за большой протяженности страны вопросы о строительстве новых транспортных сообщений всегда актуальны и всегда будут требовать увеличения финансирования. Безусловно, строительства новых дорог и содержания старых всегда будут в приоритете:

«С 2012 до 2017 года мы истратили на дорожное строительство 5,1 млрд руб. эта сумма будет увеличиваться», — говорит президент.

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