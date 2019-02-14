Что носить в 2019: ярмарка от производителя представит новинки меховой моды в Керчи

Роскошь меха, идеальный крой, богатство выбора – все это о шубах Кировской меховой фабрики, которые представлены на ярмарке в Керчи.

Свыше 1000 моделей шуб от кировских мастеров будут презентованы жителям города.

16-18 февраля ДК “Корабел”, ул. Орджоникидзе, 88



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Кировская меховая фабрика – это вековые традиции местных мастеров- скорняков, умноженные на современные технологии.

Идеально выработанные шкурки лисы, норки, нутрии, овцы нашли воплощение в по-королевски отшитых шубках, сказочно богатый ассортимент которых ждет своих покупателей на предстоящей выставке в Керчи.