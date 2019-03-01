Что нужно знать заемщику чтобы не испортить кредитную историю?

Каждый человек обращался за финансовой помощью к банку. Поэтому имеет свою собственную историю.
Она может быть разной: нейтральной, положительной или отрицательной. Последнюю еще называют черной. И если не принять меры, оформить кредит на маленькую сумму, в дальнейшем, почти невозможно. Что
влияет на формирование негативной кредитной истории и как ее не испортить.
Как может появиться просрочка платежа по кредиту?
Первоочередным фактором, который влияет на историю в отрицательном направлении, является несвоевременная оплата ежемесячного платежа. Возникает техническая просрочка – внесение денежных средств в крайний день установленного срока. В этом случае перевод задерживается и может длиться до трех дней. На это влияет выбранный вид оплаты. В этом случае заемщику необходимо обратиться в первый рабочий день.
Они внесут данные, и клиент освободится от лишних сложностей. Для избегания данной ситуации, сотрудники банка советуют вносить оплату за 4-5 дней до крайнего числа. Человек сохранит кредитную историю https://www.jinmoney.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/.
В случае появления просрочки, не по вине заемщика, ему необходимо явиться в ближайшее отделение банка и разобраться с образовавшейся ситуацией. Сделав все оперативно, финансовое учреждение может притормозить с отправкой отчета в БКИ.
Просрочка по кредиту может появиться у каждого и в некоторых ситуациях организации идут навстречу своему клиенту и прощают несколько дне. Главное, чтобы это не происходило систематически. Ситуация может повернуться, что оплату заемщик может вносить после двух дней установленного дня, то нужно прийти в банк и пройти реструктуризацию. В другом случае можно внести двойную оплату и дальше оплачивать по своей схеме. Но перед этим необходимо поставить банк в известность.
Что еще может повлиять на кредитную историю?
На формирование негативной кредитной истории может повлиять количество открытых кредитов. Также подозрительно финансовые учреждения отнесутся к заемщику, открывшему более одного кредита. А если у заемщика в БКИ будет учтено одновременно пять, то кредитор ответит отказом. Так как финансовое положение клиента под сомнением.
Огромное доверие банки предоставят клиентам, которые смогли погасить два оформленных одновременно кредита. Причем без единой просрочки, и нового нет. Кредитные карты при этом не учитываются.
Испортить банковское отношение к клиенту можно поручительством. Заемщик отказывается в оплате тем самым, портит историю себе и человеку, подписавшему документ поручительства. Запись оказывается в архиве бюро, и кредиторы, увидевшие ее, сразу отказывают в оформлении, не вдаваясь в подробности. Сложно оформить заем https://www.jinmoney.ru в момент действия поручительства, даже с чистой историей. Человеку следует хорошо подумать и детально взвесить все за и против, прежде чем соглашаться становиться поручителем.
Испортить банковское отношение к клиенту можно поручительством. Заемщик отказывается в оплате тем самым, портит историю себе и человеку, подписавшему документ поручительства. Запись оказывается в архиве бюро, и кредиторы, увидевшие ее, сразу отказывают в оформлении, не вдаваясь в подробности. Сложно оформить заем https://www.jinmoney.ru в момент действия поручительства, даже с чистой историей. Человеку следует хорошо подумать и детально взвесить все за и против, прежде чем соглашаться становиться поручителем.
История может принять негативную сторону и по вине банковских сотрудников, которые неправильно внесли информацию в отчет для БКИ либо стать жертвой мошенничества.