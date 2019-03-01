Что нужно знать заемщику чтобы не испортить кредитную историю?

Каждый человек обращался за финансовой помощью к банку. Поэтому имеет свою собственную историю.

Она может быть разной: нейтральной, положительной или отрицательной. Последнюю еще называют черной. И если не принять меры, оформить кредит на маленькую сумму, в дальнейшем, почти невозможно. Что

влияет на формирование негативной кредитной истории и как ее не испортить.

Как может появиться просрочка платежа по кредиту?

Первоочередным фактором, который влияет на историю в отрицательном направлении, является несвоевременная оплата ежемесячного платежа. Возникает техническая просрочка – внесение денежных средств в крайний день установленного срока. В этом случае перевод задерживается и может длиться до трех дней. На это влияет выбранный вид оплаты. В этом случае заемщику необходимо обратиться в первый рабочий день.

Они внесут данные, и клиент освободится от лишних сложностей. Для избегания данной ситуации, сотрудники банка советуют вносить оплату за 4-5 дней до крайнего числа. Человек сохранит кредитную историю https://www.jinmoney.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/

В случае появления просрочки, не по вине заемщика, ему необходимо явиться в ближайшее отделение банка и разобраться с образовавшейся ситуацией. Сделав все оперативно, финансовое учреждение может притормозить с отправкой отчета в БКИ.

Просрочка по кредиту может появиться у каждого и в некоторых ситуациях организации идут навстречу своему клиенту и прощают несколько дне. Главное, чтобы это не происходило систематически. Ситуация может повернуться, что оплату заемщик может вносить после двух дней установленного дня, то нужно прийти в банк и пройти реструктуризацию. В другом случае можно внести двойную оплату и дальше оплачивать по своей схеме. Но перед этим необходимо поставить банк в известность.

Что еще может повлиять на кредитную историю?

На формирование негативной кредитной истории может повлиять количество открытых кредитов. Также подозрительно финансовые учреждения отнесутся к заемщику, открывшему более одного кредита. А если у заемщика в БКИ будет учтено одновременно пять, то кредитор ответит отказом. Так как финансовое положение клиента под сомнением.



Испортить банковское отношение к клиенту можно поручительством. Заемщик отказывается в оплате тем самым, портит историю себе и человеку, подписавшему документ поручительства. Запись оказывается в архиве бюро, и кредиторы, увидевшие ее, сразу отказывают в оформлении, не вдаваясь в подробности. Сложно оформить заем Огромное доверие банки предоставят клиентам, которые смогли погасить два оформленных одновременно кредита. Причем без единой просрочки, и нового нет. Кредитные карты при этом не учитываются.Испортить банковское отношение к клиенту можно поручительством. Заемщик отказывается в оплате тем самым, портит историю себе и человеку, подписавшему документ поручительства. Запись оказывается в архиве бюро, и кредиторы, увидевшие ее, сразу отказывают в оформлении, не вдаваясь в подробности. Сложно https://www.jinmoney.ru в момент действия поручительства, даже с чистой историей. Человеку следует хорошо подумать и детально взвесить все за и против, прежде чем соглашаться становиться поручителем.

История может принять негативную сторону и по вине банковских сотрудников, которые неправильно внесли информацию в отчет для БКИ либо стать жертвой мошенничества.