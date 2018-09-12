Что построят в Керчи на федеральные деньги?

Продление федеральной целевой программы по развитию Крыма коснется и Керчи. Предусмотрено строительство и реконструкция нескольких объектов.

Правительство РФ приняло решение о продлении федеральной целевой программы по развитию Крыма еще на 2 года. Общая сумма дополнительного финансирования — более 40 000 000 000 рублей.

В течение 2021-2022 годов в Крыму планируется ввести в эксплуатацию более 30 км новых и реконструированных объектов систем водоснабжения, пять канализационных очистных сооружений и две канализации. Будут введены в строй одна взлётно-посадочная полоса. Два объекта портовой инфраструктуры — в Керчи и в Ялте.

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А также 15 садиков и две школы, выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия, проведены работы по формированию четырёх новых туристско-рекреационных кластеров — в том числе районе озера Чокрак.

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